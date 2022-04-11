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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

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ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:26

Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:15

Re: ПриватБанк

042013 написав:Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
Вже працює.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:17

  Zochan написав:
042013 написав:Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
Вже працює.

мои вклады - нет ( правда на руках 5.1 андроид , но это излишки войны )
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:20

Re: ПриватБанк

sens написав:мои вклады - нет ( правда на руках 5.1 андроид , но это излишки войны )

Мої вклади на 9 працюють, тільки що перевірив.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:18

  Zochan написав:
042013 написав:Привату24 погано зараз, не логіниться, а де вже залогінений, не дає доступу до номеру карток.
Вже працює.

По двум аккам на сейчас - ошибка входа (андроид) - ведутся работы. Некст вообще страница в ауте
p.s.
некст вроде запустился
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:59

Re: ПриватБанк

  ol_zy написав:некст вроде запустился

На телефоне не запускается, в нексте, хоть и запустился, но исчезли все шаблоны коммуналки...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:09

  Zochan написав:Вже працює.

Не працює логІн (сторінка входу) в додатку; не працює виписка (при тому що процесинг працює, кошти були списані, але цього немає у виписці); немає доступу до депозитів; курси обміну скачуть — це все аж ніяк не ознаки "вже працює". Банку зараз погано, незалежно від вашого і мого на те бажання.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:37

Re: ПриватБанк

042013, сьогодні о 12:00 поповнював картку в ТСО витратив 10хв. з додатками також були труднощі, але зараз гаразд з Приват24 і МоїВклади перевірено на трьох акаунтах.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:05

Re: ПриватБанк

Щойно пробував - у Мої вклади залогінило, в П24 - ні. Андроїд 11 (але гадаю тут версія відра не дуже й має значення, бо хворіє сервер з апі)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:21

Приват24 регламентні роботи...
BBC
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  #<1 ... 60616263
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