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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:28
....вхід не працює....
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:13
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greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:31
greenozon написав:
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У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.
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klug
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:39
klug написав: greenozon написав:
запрацював!
У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.
ОК, я в броузері лишень..
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greenozon
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