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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:28

Re: ПриватБанк

....вхід не працює....
abc111
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:13

запрацював!
greenozon
 
Повідомлень: 13181
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:31

  greenozon написав:запрацював!

У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.
klug
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 927 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:39

  klug написав:
  greenozon написав:запрацював!

У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.


ОК, я в броузері лишень..
greenozon
 
Повідомлень: 13181
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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