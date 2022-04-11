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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:28
Re: ПриватБанк
....вхід не працює....
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:31
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:39
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:11
Сейчас на 21:10 в П24 c компа не зайти:
"Планові регламентні роботи.Послуги Приват24 будуть недоступні до 23:00 години ночі"
не нравится мне что-то этот их.. "ПЛАН"!
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:25
із фейсбуку банку -
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ПриватБанк
2 hrs ·
💳о регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку.
Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7.
Штатний режим Приват24 повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня.
💳 Оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі.
Додано: Пон 11 кві, 2022 23:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Підкажіть, в Приваті зараз можно конвертувати гривню в долари? Якщо є валютна картка?
Чи дозволять потім доларами на касі видати?
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