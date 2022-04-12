RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:28

Re: ПриватБанк

....вхід не працює....
abc111
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:13

запрацював!
greenozon
 
Повідомлень: 13190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:31

  greenozon написав:запрацював!

У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.
klug
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:39

  klug написав:
  greenozon написав:запрацював!

У мене застосунок й далі каже йти за кораблем.


ОК, я в броузері лишень..
greenozon
 
Повідомлень: 13190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:11

Сейчас на 21:10 в П24 c компа не зайти:
"Планові регламентні роботи.Послуги Приват24 будуть недоступні до 23:00 години ночі"

не нравится мне что-то этот их.. "ПЛАН"!
fKonstantin
 
Повідомлень: 420
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1115 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:25

із фейсбуку банку -
---

ПриватБанк
2 hrs ·
💳о регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку.
Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7.
Штатний режим Приват24 повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня.
💳 Оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі.
greenozon
 
Повідомлень: 13190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 23:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Підкажіть, в Приваті зараз можно конвертувати гривню в долари? Якщо є валютна картка?

Чи дозволять потім доларами на касі видати?
Andrey2512
 
Повідомлень: 8
З нами з: 04.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 05:02

  Andrey2512 написав:Підкажіть, в Приваті зараз можно конвертувати гривню в долари? Якщо є валютна картка?

У банках ніде не можна конвертувати гривню у будь-яку іншу валюту - 24.02 НБУ заборонив такі операції для фіз. осіб. У той же час, розрахуватися карткою у валюті можна. Крім того, чорний ринок працюватиме навіть під час апокаліпсису.
klug
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:17

Re: ПриватБанк

  klug написав:Крім того, чорний ринок працюватиме навіть під час апокаліпсису.
Пару дне назад у барыг спрашивал, курс продажи 35.
Тут не то что купить, свои бы снять. Так нет в кассах. Или мелочь, или такое убито-утрепанное, что его только на инкассо здать можно..
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 04.08.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:18

Re: ПриватБанк

..35 ?? Місто Донецьк ?
abc111
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nona9, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (138)
12.04.2022 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.