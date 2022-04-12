Біля Дніпра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:20
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:21
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 12 кві, 2022 19:05
Re: ПриватБанк
доверяйте полностью.
смотрел сегодня отчет по визите на "космопорт" весельчакаУ и крисс.
скажу сразу - царь не настоящий - актер . все било наиграно.
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