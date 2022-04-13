RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:20

Re: ПриватБанк

  abc111 написав:Місто Донецьк ?

Біля Дніпра ;-)
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 04.08.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:21

Re: ПриватБанк

  morino написав:Біля Дніпра ;-)

я как был в днепре мне вообще сказали что в любой непонятной ситуации русских туда никто не пустит так как вложено слишком много бабла
хз насколько стоит доверять данной инфе. лол
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:05

Re: ПриватБанк

  wtf написав:я как был в днепре мне вообще сказали что в любой непонятной ситуации русских туда никто не пустит так как вложено слишком много бабла
хз насколько стоит доверять данной инфе. лол

доверяйте полностью.
смотрел сегодня отчет по визите на "космопорт" весельчакаУ и крисс.
скажу сразу - царь не настоящий - актер . все било наиграно.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:18

Re: ПриватБанк

Знатоки, кто знает точно, что за лимиты операций по карте/счету у приватбанка? операция перевод. горячка утверждает что по постанове нбу 24.02.2022 № 18 есть ограничение 30000 в мес. в постанове вижу только 100000 в мес.
igor717
 
Повідомлень: 39
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:26

Re: ПриватБанк

Валюту приват видає без проблем. Правда потрібно замовляти.
Ось тут пишуть що банкам зараз важко. А ніхто не звернув увагу на те що депоставки впали... 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 615
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:59

Re: ПриватБанк

В приваті ставки зараз ще норм виглядають, не те що в моні і в кредо...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 18.07.20
Подякував: 126 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Vorlon, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.