Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34
Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44
а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет
п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
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