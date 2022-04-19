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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34

  Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?

Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44

  Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?


а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет :D

п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
Alex2007
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  #<1 ... 63646566
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