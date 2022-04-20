Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34
Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44
а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет
п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14
Re: ПриватБанк
Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:29
Есть вариант, что своих президентов на кассе будешь неделю а то и больше ждать. И не факт, что не отсыпят дерьма, ещё хуже чем было.
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:47
Re: ПриватБанк
p2p гривна на гривневую карту Wise не проходит вьіше 30.000 в месяц. Что за чепуха?
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:49
igor717
списьівался с ними - сказали что поднимают лимит до 100.000 будет скоро. но что-то у меня есть сомнения
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