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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34
Comando написав:
Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?
Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
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Driver
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Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44
Comando написав:
Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?
а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет
п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
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Alex2007
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14
Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
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dr_morgenstern
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Додано: Вів 19 кві, 2022 21:29
dr_morgenstern написав:
Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
Есть вариант, что своих президентов на кассе будешь неделю а то и больше ждать. И не факт, что не отсыпят дерьма, ещё хуже чем было.
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Hemi
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:47
p2p гривна на гривневую карту Wise не проходит вьіше 30.000 в месяц. Что за чепуха?
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alex_on
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:49
igor717
списьівался с ними - сказали что поднимают лимит до 100.000 будет скоро. но что-то у меня есть сомнения
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alex_on
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:56
dr_morgenstern написав:
некондиционных президентов
2 тижні тому я бігав по 1К в день отримував. Доповнив усяким хламом через тумбу на ПВ, але взагалі позбувся лише з тавро, та отримав з каси замість купюри 1998-2003 року
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kulikrom
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Додано: Сер 20 кві, 2022 16:23
alex_on написав:
гривневую карту Wise
Wise это финтех из великобритании так что карта там в православных фунтах
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wtf
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