Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення. стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?
Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення. стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?
а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет
п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
dr_morgenstern написав:Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
Есть вариант, что своих президентов на кассе будешь неделю а то и больше ждать. И не факт, что не отсыпят дерьма, ещё хуже чем было.