Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34
Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44
а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет
п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14
Re: ПриватБанк
Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:29
Есть вариант, что своих президентов на кассе будешь неделю а то и больше ждать. И не факт, что не отсыпят дерьма, ещё хуже чем было.
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:47
Re: ПриватБанк
p2p гривна на гривневую карту Wise не проходит вьіше 30.000 в месяц. Что за чепуха?
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:49
igor717
списьівался с ними - сказали что поднимают лимит до 100.000 будет скоро. но что-то у меня есть сомнения
Додано: Сер 20 кві, 2022 15:56
Додано: Сер 20 кві, 2022 16:23
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:42
Думаю все, прикрили p2p на wise/revolute/і т.п.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:59
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
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