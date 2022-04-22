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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:34

  Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?

Через неделю таки дало отключить автопролонгацию.
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:44

  Comando написав:Вже раніше писали питання - але ніхто не відповів. Нові депозити на 1 місяць не дозволяє відключити пролонгацію. Пише, що відключати треба "за 30 днів" до закінчення.
стикалися з таким ДО війни? чи можна спокіно зупинити Депозит буде в день закінчення (+3 дні) ?


а что мешает его закрыть путем "разрыва" ? 1-месячный - он же не "срочный" и "санкций" никаких тоже не будет :D

п.с. а если особенность в том, что если загоняли деньги с уни-карты на 1-мес.депо и вопрос заключается в том, отдаст ли на кдв после одного полного месяца - то при разрыве должно отдать, раньше по крайней мере было так.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:14

Re: ПриватБанк

Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:29

  dr_morgenstern написав:Господа, а возможность избавиться от некондиционных президентов путем внесения на приват-вклад через тумбу (с расторжением на следующий день и получением в кассе налички) ещё есть? Или комиссиями обложили?

Есть вариант, что своих президентов на кассе будешь неделю а то и больше ждать. И не факт, что не отсыпят дерьма, ещё хуже чем было.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:47

Re: ПриватБанк

p2p гривна на гривневую карту Wise не проходит вьіше 30.000 в месяц. Что за чепуха?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:49

igor717

списьівался с ними - сказали что поднимают лимит до 100.000 будет скоро. но что-то у меня есть сомнения
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:56

  dr_morgenstern написав:некондиционных президентов

2 тижні тому я бігав по 1К в день отримував. Доповнив усяким хламом через тумбу на ПВ, але взагалі позбувся лише з тавро, та отримав з каси замість купюри 1998-2003 року
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:23

Re: ПриватБанк

  alex_on написав:гривневую карту Wise

Wise это финтех из великобритании так что карта там в православных фунтах
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:42

  alex_on написав:p2p гривна на гривневую карту Wise не проходит вьіше 30.000 в месяц. Что за чепуха?

Думаю все, прикрили p2p на wise/revolute/і т.п.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:59

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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