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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:30

wtf

не могу вам ответить в личке :(
в привате говорят лимит 30к, но вьі напишите и в вайз - там есть русский язьік в чате - его можно переключить
alex_on
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:11

Re: ПриватБанк

Ще одне питання: если переказ, наприклад, з Грузии (нац. валюта), а у меня - карта в гривнях, то переказ конвертируется в нацвалюту (гривню) при получении или как?
ringM57
 
Повідомлень: 45
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:37

  ringM57 написав:Ще одне питання: если переказ, наприклад, з Грузии (нац. валюта), а у меня - карта в гривнях, то переказ конвертируется в нацвалюту (гривню) при получении или как?

тільки так
melkh
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Повідомлень: 676
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:27

❗️❗️ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи. Дякуємо за розуміння! 🇺🇦
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:31

Re: ПриватБанк

Сколько берут за перевод на свой счет в другом банке?
Investor_K
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Повідомлень: 7343
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:45

Re: ПриватБанк

Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 922
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:55

_PORT_UA знов то саме, якщо ти спитав на ПУМБі, то там і чекай відповіді.
melkh
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Повідомлень: 676
З нами з: 14.07.10
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  #<1 ... 64656667
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