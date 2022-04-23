wtf
не могу вам ответить в личке
в привате говорят лимит 30к, но вьі напишите и в вайз - там есть русский язьік в чате - его можно переключить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:30
wtf
не могу вам ответить в личке
в привате говорят лимит 30к, но вьі напишите и в вайз - там есть русский язьік в чате - его можно переключить
Додано: Суб 23 кві, 2022 10:11
Re: ПриватБанк
Ще одне питання: если переказ, наприклад, з Грузии (нац. валюта), а у меня - карта в гривнях, то переказ конвертируется в нацвалюту (гривню) при получении или как?
Додано: Суб 23 кві, 2022 10:37
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:27
❗️❗️ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи. Дякуємо за розуміння! 🇺🇦
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:31
Re: ПриватБанк
Сколько берут за перевод на свой счет в другом банке?
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:45
Re: ПриватБанк
Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:55
_PORT_UA знов то саме, якщо ти спитав на ПУМБі, то там і чекай відповіді.
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