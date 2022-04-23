Не проходить п2п на уні. Ні толкалкою ні тянучкою.
Вже почали святкувати, чи ще дотепер збій у них?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:07
Re: ПриватБанк
Не проходить п2п на уні. Ні толкалкою ні тянучкою.
Вже почали святкувати, чи ще дотепер збій у них?
Додано: Суб 23 кві, 2022 19:33
Додано: Суб 23 кві, 2022 19:46
Re: ПриватБанк
Львів. Приблизно дві години тому (~18:30) в одній з торгових точок, де є новенькі термінали привату, я платив готівкою, бо не було на то ради.
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