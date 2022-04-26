Не проходить п2п на уні. Ні толкалкою ні тянучкою.
Вже почали святкувати, чи ще дотепер збій у них?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:07
Re: ПриватБанк
Не проходить п2п на уні. Ні толкалкою ні тянучкою.
Вже почали святкувати, чи ще дотепер збій у них?
Додано: Суб 23 кві, 2022 19:33
Додано: Суб 23 кві, 2022 19:46
Re: ПриватБанк
Львів. Приблизно дві години тому (~18:30) в одній з торгових точок, де є новенькі термінали привату, я платив готівкою, бо не було на то ради.
Додано: Суб 23 кві, 2022 21:42
Re: ПриватБанк
Сегодня (23.04) в 17.05 оплачивал покупку в интернете (через портмоне). Написало: оплата відхилена банком. В Приват 24 пришло уведомление: Відмова.Неправильний CVV. Но судя по балансу, деньги с карты списались. Оператора вызвонить не возможно. Как решать этот вопрос?
Додано: Нед 24 кві, 2022 06:16
Напишите на мыло help@pb.ua. По крайней мере в мирное время все мои заявки по этому каналу рассматривались оперативно, и вопросы решались.
Додано: Нед 24 кві, 2022 08:34
Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Додано: Пон 25 кві, 2022 18:01
Хочу перевести внутри приват 24 с карты на карту , ошибка валит ...у кого как
Мд... Печаль
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:30
Приватбанк обіцяє повернути гроші, некоректно списані під час збою 23 квітня, до кінця тижня
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