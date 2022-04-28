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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:07

Re: ПриватБанк

Не проходить п2п на уні. Ні толкалкою ні тянучкою.
Вже почали святкувати, чи ще дотепер збій у них?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:33

  BBC написав:Наразі з 18 пос термінали у астралі. Київ

16.30 в Ашані-Почайна - ок.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:46

Re: ПриватБанк

Львів. Приблизно дві години тому (~18:30) в одній з торгових точок, де є новенькі термінали привату, я платив готівкою, бо не було на то ради.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:42

Re: ПриватБанк

Сегодня (23.04) в 17.05 оплачивал покупку в интернете (через портмоне). Написало: оплата відхилена банком. В Приват 24 пришло уведомление: Відмова.Неправильний CVV. Но судя по балансу, деньги с карты списались. Оператора вызвонить не возможно. Как решать этот вопрос?
morino
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:16

  morino написав:Сегодня (23.04) в 17.05 оплачивал покупку в интернете (через портмоне). Написало: оплата відхилена банком. В Приват 24 пришло уведомление: Відмова.Неправильний CVV. Но судя по балансу, деньги с карты списались. Оператора вызвонить не возможно. Как решать этот вопрос?

Напишите на мыло help@pb.ua. По крайней мере в мирное время все мои заявки по этому каналу рассматривались оперативно, и вопросы решались.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:34

  Julio написав:Напишите на мыло help@pb.ua.

Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты... :evil:
morino
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:01

Хочу перевести внутри приват 24 с карты на карту , ошибка валит ...у кого как

Мд... Печаль
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:30

Приватбанк обіцяє повернути гроші, некоректно списані під час збою 23 квітня, до кінця тижня

https://minfin.com.ua/ua/2022/04/25/84373492/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:15

Знов "лежать" постермінали Привата в Києві. Нема зв'язку з банком :(
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 08:24

Перевод на карту Револют / PKO Bank Polski

Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт перевода гривен с карты Привата на виртуальную карту Револют и физическую карту PKO Bank Polski? Как быстро проходит перевод? Вижу комиссию Привата (1% на Визу и 2% на Мастеркард), есть ли входящая комиссия на Револют / РКО? Может кто-то знает, возможно ли зачисление на карту РКО долларов (а не злотых) и что нужно для этого сделать?
Alex9
 
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