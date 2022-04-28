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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:55

  morino написав:
  Julio написав:Напишите на мыло help@pb.ua.

Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты... :evil:

Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх.
Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:

- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
- будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару;
- листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано;
- скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.

Заявка буде розглянута протягом 5 днів. :twisted:
morino
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  #<1 ... 66676869
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