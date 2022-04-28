morino написав:Julio написав:Напишите на мыло help@pb.ua.
Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх.
Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:
- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
- будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару;
- листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано;
- скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.
Заявка буде розглянута протягом 5 днів.