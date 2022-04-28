Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх. Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:
- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції; - будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару; - листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано; - скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.
morino написав:- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
я обычно чеки в мусорку прямо в условном атб выбрасываю... или на выходе из атб также предусмотрены урны для мусора, чтобы под ноги не бросали. какие в такой ситуации шансы на сохранение чека? некоторые покупатели вообще его не берут опасаясь ковида все еще... они это на полном серьезе? докажи что ошибка не на стороне банка?
Alex9 написав:опыт перевода гривен с карты Привата на виртуальную карту Револют и физическую карту PKO Bank Polski?
такого экзотического опыта пока еще не было в данный момент есть опыт по поводу обращения в поддержку wise относительно отклонения платежа из привата на карту финтеха wise в валюте грн ответили пустя неделю. такое впечатление что что беженец из условной сирии работает там 20 часов в день и обеспечивает всю руско и украинско язычную поддержку посредством гугл переводчика. видимо остальных беженцев отправили обратно в африку или они банально не добрались через пролив на резиновой лодке ответили что возникли технические проблемы. wise в отличии от революта поддерживает даже наши гривно фантики...
Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх. Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:
- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції; - будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару; - листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано; - скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.
Заявка буде розглянута протягом 5 днів.
Фактично, у підтримки можна дізнатися, були кошти реально списані чи просто заблоковані на рахунку. Якщо просто заблоковані, то впродовж 30(MC) / 45(Visa) днів вони у більшості випадків самі розблоковуються. Якщо є щось із вище наведених документів, то банка може розблокувати їх дочасно, якщо ж ні, то треба чекати. Підтримка, найімовірніше, буде мусолити це питання, доки не сплине місяць. Якщо гроші фактично вже списані або не повернуться у зазначені строки, тоді потрібно подавати на chargeback.