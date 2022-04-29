Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх. Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:
- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції; - будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару; - листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано; - скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.
morino написав:- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
я обычно чеки в мусорку прямо в условном атб выбрасываю... или на выходе из атб также предусмотрены урны для мусора, чтобы под ноги не бросали. какие в такой ситуации шансы на сохранение чека? некоторые покупатели вообще его не берут опасаясь ковида все еще... они это на полном серьезе? докажи что ошибка не на стороне банка?
Alex9 написав:опыт перевода гривен с карты Привата на виртуальную карту Револют и физическую карту PKO Bank Polski?
такого экзотического опыта пока еще не было в данный момент есть опыт по поводу обращения в поддержку wise относительно отклонения платежа из привата на карту финтеха wise в валюте грн ответили cпустя неделю. такое впечатление что что беженец из условной сирии работает там 20 часов в день и обеспечивает всю руско и украинско язычную поддержку посредством гугл переводчика. wise в отличии от революта поддерживает даже наши гривно фантики...
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 29 кві, 2022 03:47, всього редагувалось 2 разів.
Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты...
Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх. Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:
- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції; - будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару; - листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано; - скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.
Заявка буде розглянута протягом 5 днів.
Фактично, у підтримки можна дізнатися, були кошти реально списані чи просто заблоковані на рахунку. Якщо просто заблоковані, то впродовж 30(MC) / 45(Visa) днів вони у більшості випадків самі розблоковуються. Якщо є щось із вище наведених документів, то банка може розблокувати їх дочасно, якщо ж ні, то треба чекати. Підтримка, найімовірніше, буде мусолити це питання, доки не сплине місяць. Якщо гроші фактично вже списані або не повернуться у зазначені строки, тоді потрібно подавати на chargeback.
klug написав:Фактично, у підтримки можна дізнатися, були кошти реально списані чи просто заблоковані на рахунку. Якщо просто заблоковані, то впродовж 30(MC) / 45(Visa) днів вони у більшості випадків самі розблоковуються. Якщо є щось із вище наведених документів, то банка може розблокувати їх дочасно, якщо ж ні, то треба чекати. Підтримка, найімовірніше, буде мусолити це питання, доки не сплине місяць. Якщо гроші фактично вже списані або не повернуться у зазначені строки, тоді потрібно подавати на chargeback.
3700 заявку принимать не хотели. - Деньги должны вернуться автоматически. После описания ситуации таки приняли. Chargeback@privatbank.ua - Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту реєстрації. Ці строки суворо встановлені платіжною системою, для того аби всі залучені до оскарження сторони мали час зібрати потрібні документи. О чем речь, если транзакция была отклонена приватом?
morino написав:О чем речь, если транзакция была отклонена приватом?
Гроші заблокувалися, потім щось глюкнуло, трансакція була перервана, але блок не знявся. Якщо нічого не робити, то зазвичай знімається сам впродовж місяця. Решта варіантів описана вище. Які ще питання?