RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:55

  morino написав:
  Julio написав:Напишите на мыло help@pb.ua.

Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты... :evil:

Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх.
Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:

- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
- будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару;
- листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано;
- скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.

Заявка буде розглянута протягом 5 днів. :twisted:
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.08.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

Re: ПриватБанк

  morino написав:- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;

я обычно чеки в мусорку прямо в условном атб выбрасываю... или на выходе из атб также предусмотрены урны для мусора, чтобы под ноги не бросали. какие в такой ситуации шансы на сохранение чека? некоторые покупатели вообще его не берут опасаясь ковида все еще...
они это на полном серьезе? докажи что ошибка не на стороне банка?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16

Re: ПриватБанк

  Alex9 написав:опыт перевода гривен с карты Привата на виртуальную карту Револют и физическую карту PKO Bank Polski?

такого экзотического опыта пока еще не было
в данный момент есть опыт по поводу обращения в поддержку wise относительно отклонения платежа из привата на карту финтеха wise в валюте грн
ответили cпустя неделю. такое впечатление что что беженец из условной сирии работает там 20 часов в день и обеспечивает всю руско и украинско язычную поддержку посредством гугл переводчика.
wise в отличии от революта поддерживает даже наши гривно фантики...
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 29 кві, 2022 03:47, всього редагувалось 2 разів.
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:03

  morino написав:
  morino написав:
  Julio написав:Напишите на мыло help@pb.ua.

Сегодня таки смог вызвонить оператора...Приняла заявку, возврат денег в течении 5-7 дней...Откуда возврат, если они вообще не должны были списаться с карты... :evil:

Приват особо деньги возвращать не хочет:
Ви подали заявку на розблокування суми незавершеної транзакції № 1918ххх.
Надайте, будь ласка, у банк один із документів, що підтверджують скасування купівлі або ненадання послуги/товару:

- копію чека, що підтверджує скасування в торговій точці, де вказана дата і сума операції;
- будь-які інші документи, що підтверджують скасування оплати послуги/товару;
- листування з торговою точкою, де зазначено, що послугу/товар не буде надано;
- скриншот сторінки сайта, на якому Ви здійснювали купівлю, з інформацією про скасування купівлі.

Заявка буде розглянута протягом 5 днів. :twisted:

Фактично, у підтримки можна дізнатися, були кошти реально списані чи просто заблоковані на рахунку. Якщо просто заблоковані, то впродовж 30(MC) / 45(Visa) днів вони у більшості випадків самі розблоковуються. Якщо є щось із вище наведених документів, то банка може розблокувати їх дочасно, якщо ж ні, то треба чекати. Підтримка, найімовірніше, буде мусолити це питання, доки не сплине місяць. Якщо гроші фактично вже списані або не повернуться у зазначені строки, тоді потрібно подавати на chargeback.
klug
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:06

  klug написав:Фактично, у підтримки можна дізнатися, були кошти реально списані чи просто заблоковані на рахунку. Якщо просто заблоковані, то впродовж 30(MC) / 45(Visa) днів вони у більшості випадків самі розблоковуються. Якщо є щось із вище наведених документів, то банка може розблокувати їх дочасно, якщо ж ні, то треба чекати. Підтримка, найімовірніше, буде мусолити це питання, доки не сплине місяць. Якщо гроші фактично вже списані або не повернуться у зазначені строки, тоді потрібно подавати на chargeback.

3700 заявку принимать не хотели. - Деньги должны вернуться автоматически. После описания ситуации таки приняли.
Chargeback@privatbank.ua - Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту реєстрації. Ці строки суворо встановлені платіжною системою, для того аби всі залучені до оскарження сторони мали час зібрати потрібні документи.
О чем речь, если транзакция была отклонена приватом?
morino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.08.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:26

  morino написав:О чем речь, если транзакция была отклонена приватом?

Гроші заблокувалися, потім щось глюкнуло, трансакція була перервана, але блок не знявся. Якщо нічого не робити, то зазвичай знімається сам впродовж місяця. Решта варіантів описана вище. Які ще питання?
klug
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:01

Нужно получить свифт в долларах. Тут валютой его выдадут?
demichh
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 09.12.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.