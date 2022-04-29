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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50

Re: ПриватБанк

Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”

https://privatbank.ua/news/2022/4/29/1637
Ferlakur
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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  #<1 ... 67686970
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