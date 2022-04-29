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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50
Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”https://privatbank.ua/news/2022/4/29/1637
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Ferlakur
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00
gonzo написав: demichh написав:
Нужно получить свифт в долларах.
Тут валютой его выдадут?
якщо буде у відділені, замовлення нічого не гарантує
Правда?! А з євро як справи у банку?
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asti
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:08
скорее инопланетяне прилетят и нарисуют евро не отличимые от подлинных
чем они будут у відділені
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