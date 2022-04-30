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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50
Re: ПриватБанк
Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”
Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00
Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:08
Re: ПриватБанк
скорее инопланетяне прилетят и нарисуют евро не отличимые от подлинных
чем они будут у відділені
Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:23
Alex9
на революте входящих и исходящих комиссий нет, только на обмен после 1000 евро + обмен на віходніх.
пробовал РКО с моно гривню, не пустил РКО - почему? не узнавал
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