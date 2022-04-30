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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50
Re: ПриватБанк
Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”
Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00
Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:08
Re: ПриватБанк
скорее инопланетяне прилетят и нарисуют евро не отличимые от подлинных
чем они будут у відділені
Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:23
Alex9
на революте входящих и исходящих комиссий нет, только на обмен после 1000 евро + обмен на віходніх.
пробовал РКО с моно гривню, не пустил РКО - почему? не узнавал
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:41
alex_on
Спасибо по Революту.
По имейлу PKO ответил, что они не принимают p2p платежи из-за рубежа.
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:44
А по революту кто-то может по-человечески объяснить за лимиты и комиссии? Помощь у них, даже, на русском просто ужас - «при некоторых условиях берутся некоторые комиссии». Какие и когда, так и не рассказали
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