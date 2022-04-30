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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50

Re: ПриватБанк

Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”

https://privatbank.ua/news/2022/4/29/1637
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00

  gonzo написав:
  demichh написав:Нужно получить свифт в долларах.
Тут валютой его выдадут?
якщо буде у відділені, замовлення нічого не гарантує
Правда?! А з євро як справи у банку?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:08

Re: ПриватБанк

скорее инопланетяне прилетят и нарисуют евро не отличимые от подлинных
чем они будут у відділені
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:23

Alex9
на революте входящих и исходящих комиссий нет, только на обмен после 1000 евро + обмен на віходніх.
пробовал РКО с моно гривню, не пустил РКО - почему? не узнавал
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:41

alex_on
Спасибо по Революту.
По имейлу PKO ответил, что они не принимают p2p платежи из-за рубежа.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:44

А по революту кто-то может по-человечески объяснить за лимиты и комиссии? Помощь у них, даже, на русском просто ужас - «при некоторых условиях берутся некоторые комиссии». Какие и когда, так и не рассказали
AU20
 
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