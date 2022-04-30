ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:50
Фінансова безпека понад усе. ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”
https://privatbank.ua/news/2022/4/29/1637
Ferlakur
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00
gonzo написав: demichh написав:
Нужно получить свифт в долларах.
Тут валютой его выдадут?
якщо буде у відділені, замовлення нічого не гарантує
Правда?! А з євро як справи у банку?
asti
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:08
скорее инопланетяне прилетят и нарисуют евро не отличимые от подлинных
чем они будут у відділені
wtf
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:23
Alex9 на революте входящих и исходящих комиссий нет, только на обмен после 1000 евро + обмен на віходніх. пробовал РКО с моно гривню, не пустил РКО - почему? не узнавал
alex_on
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Додано: Суб 30 кві, 2022 09:41
alex_on Спасибо по Революту. По имейлу PKO ответил, что они не принимают p2p платежи из-за рубежа.
Alex9
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Додано: Суб 30 кві, 2022 09:44
А по революту кто-то может по-человечески объяснить за лимиты и комиссии? Помощь у них, даже, на русском просто ужас - «при некоторых условиях берутся некоторые комиссии». Какие и когда, так и не рассказали
AU20
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:06
Alex9 написав:
По имейлу PKO ответил, что они не принимают p2p платежи из-за рубежа.
тоесть уже нельзя с привата послать грн по номеру карты в револют?
wtf
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:42
Ferlakur написав:
ПриватБанк завершив міграцію у “хмару”
Завтра мають мігрувати кошти з БОНУС+ .
Вчора , дивом віднайшов потрібний магазин і купив необхідну річ.
Потрібну і дороговартісну - 2 чека : БОНУС+ та Торгова операція.
Ще до вечора є шанс, не зволікайте.
Goodman
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:56
Goodman написав:
Завтра мають мігрувати кошти з БОНУС+ .
Вчора , дивом віднайшов потрібний магазин і купив необхідну річ.
Ще до вечора є шанс, не зволікайте.
Як на мене, краще на ЗСУ!
V2
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