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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 16:39
sanyok А зачислит по какому курсу?
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lubarec
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:03
Charter написав: AU20 написав:
зачем что-то конвертировать если переводишь доллары на долларовую кату?
А я как к этому причастен? Я отправляю доллары и получаю сообщение, что переводится такая-то сумма в гривнах по такому-то курсу. И никак это не преодолеть...
Я ж без претензий))
А на чьей стороне эта глупость происходит не пробовали выяснить?
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AU20
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:14
AU20 написав: Charter написав: AU20 написав:
зачем что-то конвертировать если переводишь доллары на долларовую кату?
А я как к этому причастен? Я отправляю доллары и получаю сообщение, что переводится такая-то сумма в гривнах по такому-то курсу. И никак это не преодолеть...
Я ж без претензий))
А на чьей стороне эта глупость происходит не пробовали выяснить?
выбрать валюту надо правильно на карте в paypale
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vanok
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:18
sanyok написав:
wtf написав:с чего ей упасть туда по 31
курс покупки 29
кстати именно доллары можно вывести только предположительно на карту американского банка
на всякие wise не позволяет хоть оно у мильтивалютное
На револют с пейпала баксы выводит, но только на визу (виртуалка бесплатно заказывается в приложении). Мастер не работает.
имеется ввиду виртуалка та которая для интернет оплат?(типа одноразовая для оплаты в интернет)
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vanok
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:21
"правильно"это как? Подробнее, пожалуйста. У меня реальная usd-карта привата, в палке стоит currency USD, и всё равно с usd баланса палки на неё выводит через гривну. Пару лет назад были ещё какие доп. настройки акка (не карты). Или их уже нет или не нашел.
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alibob
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:42
Я этот момент уточнял в тех поддержке, мне ответили:
Thank you for contacting PayPal. My name is Sarah and I am happy to assist you today.
At this time, withdrawals can only be made in local currency of UAH.
If you would like for me to update your card currency so that you only face the currency conversion of your bank or card issuer, please tell me the last 4 numbers of the card and I will update this to UAH.
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alzamon
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:49
alibob написав:
"правильно"это как? Подробнее, пожалуйста. У меня реальная usd-карта привата, в палке стоит currency USD, и всё равно с usd баланса палки на неё выводит через гривну. Пару лет назад были ещё какие доп. настройки акка (не карты). Или их уже нет или не нашел.
если валюта стоит правильная, значит они прикрутили конвертацию принудительную, пару недель назад такого не было, сейчас проверил есть...
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vanok
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:52
vanok написав: sanyok написав:
wtf написав:с чего ей упасть туда по 31
курс покупки 29
кстати именно доллары можно вывести только предположительно на карту американского банка
на всякие wise не позволяет хоть оно у мильтивалютное
На револют с пейпала баксы выводит, но только на визу (виртуалка бесплатно заказывается в приложении). Мастер не работает.
имеется ввиду виртуалка та которая для интернет оплат?(типа одноразовая для оплаты в интернет)
Да, в революте можно заказать ещё виртуалки, одноразовые и многоразовые, или с пластиком с доставкой по Европе, и выбрать визу или мастер.
И в меню "счета" можно добавить счёт в долларах, на него тогда зачислит без конвертации.
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sanyok
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:57
sanyok написав:
На револют с пейпала баксы выводит, но только на визу (виртуалка бесплатно заказывается в приложении). Мастер не работает.
давно выводили ? у меня на визу доллары не хочет
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wtf
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:32
alzamon написав:
Я этот момент уточнял в тех поддержке, мне ответили:
Thank you for contacting PayPal. My name is Sarah and I am happy to assist you today.
At this time, withdrawals can only be made in local currency of UAH.
If you would like for me to update your card currency so that you only face the currency conversion of your bank or card issuer, please tell me the last 4 numbers of the card and I will update this to UAH.
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Бред какой-то... палка в баксах? Она пишет, что может поменять её на гривневую. Не пробовали написать ей, мол оставьте в баксах. Не получится ли тогда баксы и переводить без конверта?
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AU20
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