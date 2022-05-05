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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:58

Re: ПриватБанк

удосужтесь закинуть ответ сапорта в гугл трансейт
явно сказано
At this time, withdrawals can only be made in local currency of UAH.
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 23:03

  wtf написав:удосужтесь закинуть ответ сапорта в гугл трансейт
явно сказано
At this time, withdrawals can only be made in local currency of UAH.

Спасибо за рекомендацию, но я по английски худо-бедно и без транслейтера понимаю.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, например, продавая на том же ибее и получая баксы на палку по какому курсу и в какой точке идёт конверт если списать можно только в юан? Видимо, конверт получается в момент перевода бакса на карту (не важно в чем карта, пусть даже в гривнах). По какому курсу это происходит?
Представим, что палка стала в юан, когда в таком случае будет конверт и, опять же, по какому курсу?
AU20
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 01:28

Re: ПриватБанк

wtf написав:
  sanyok написав:На револют с пейпала баксы выводит, но только на визу (виртуалка бесплатно заказывается в приложении). Мастер не работает.

давно выводили ? у меня на визу доллары не хочет
28 апреля работало... Сейчас на пейпале 0, не могу проверить


Добавлю, что когда добавляешь визу революта в пейпал, там, как минимум в приложении палки, можно поменять валюту карты. Сразу поставил доллар, может быть это важно. Верификацию карты не проводил, работало без этого.
Востаннє редагувалось sanyok в Чет 05 тра, 2022 09:08, всього редагувалось 2 разів.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:09

Re: ПриватБанк

  AU20 написав:Видимо, конверт получается в момент перевода бакса на карту (не важно в чем карта, пусть даже в гривнах). По какому курсу это происходит?

попробуйте вывести 1 доллар увидите, сравните что пишет при выводе/что приходит по факту. полагаю в данный момент вывод работает путем обмена доллар-грн по внутреннему курсу палки, слать доллары на укр карту оно врят ли станет

  AU20 написав:Представим, что палка стала в юан, когда в таком случае будет конверт и, опять же, по какому курсу?

если палка добавит счета в юан полагаю отменят бесплатное получение/вывод так что курс будет еще менее выгодным. конверт думаю будет происходить по прежнему по внутреннему курсу палки. для сравнения там при обмене 100 долл в евро - потеря по сравнению с курсом революта 1 долл. то же ожидает и грн
явно лучше вывести до 30/06 и по возможности не в грн
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:17

банк забрал 100$ и не возвращает

С ноября прошло уже много времени, но банк до сих пор морозится по поводу 100$, которые зажевал терминал. В феврале банк продолжил рассказывать сказки о том, что необходимо до полугода на какую-то фиктивную экспертизу. По сути срок вышел, денег нет. Написал в НБУ еще.
SILVER_UA
 
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