явно сказано
At this time, withdrawals can only be made in local currency of UAH.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:58
Re: ПриватБанк
удосужтесь закинуть ответ сапорта в гугл трансейт
явно сказано
Додано: Сер 04 тра, 2022 23:03
Спасибо за рекомендацию, но я по английски худо-бедно и без транслейтера понимаю.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, например, продавая на том же ибее и получая баксы на палку по какому курсу и в какой точке идёт конверт если списать можно только в юан? Видимо, конверт получается в момент перевода бакса на карту (не важно в чем карта, пусть даже в гривнах). По какому курсу это происходит?
Представим, что палка стала в юан, когда в таком случае будет конверт и, опять же, по какому курсу?
Додано: Чет 05 тра, 2022 01:28
Re: ПриватБанк
28 апреля работало... Сейчас на пейпале 0, не могу проверить
Добавлю, что когда добавляешь визу революта в пейпал, там, как минимум в приложении палки, можно поменять валюту карты. Сразу поставил доллар, может быть это важно. Верификацию карты не проводил, работало без этого.
Востаннє редагувалось sanyok в Чет 05 тра, 2022 09:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:09
Re: ПриватБанк
попробуйте вывести 1 доллар увидите, сравните что пишет при выводе/что приходит по факту. полагаю в данный момент вывод работает путем обмена доллар-грн по внутреннему курсу палки, слать доллары на укр карту оно врят ли станет
если палка добавит счета в юан полагаю отменят бесплатное получение/вывод так что курс будет еще менее выгодным. конверт думаю будет происходить по прежнему по внутреннему курсу палки. для сравнения там при обмене 100 долл в евро - потеря по сравнению с курсом революта 1 долл. то же ожидает и грн
явно лучше вывести до 30/06 и по возможности не в грн
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:17
банк забрал 100$ и не возвращает
С ноября прошло уже много времени, но банк до сих пор морозится по поводу 100$, которые зажевал терминал. В феврале банк продолжил рассказывать сказки о том, что необходимо до полугода на какую-то фиктивную экспертизу. По сути срок вышел, денег нет. Написал в НБУ еще.
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