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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23

Re: ПриватБанк

підскажіть скільки приват випускає закордон? надень/місяць
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:03

Re: ПриватБанк

  AU20 написав:Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.

Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:39

  Charter написав:
  AU20 написав:Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.

Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...

А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
AU20
 
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  #<1 ... 72737475
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