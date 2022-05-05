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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23
Re: ПриватБанк
підскажіть скільки приват випускає закордон? надень/місяць
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:03
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:39
А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
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