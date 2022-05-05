|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23
підскажіть скільки приват випускає закордон? надень/місяць
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:03
AU20 написав:
Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.
Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...
-
Charter
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:39
Charter написав: AU20 написав:
Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.
Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...
А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
-
AU20
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 11.03.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 21:22
AU20 написав:
А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 21:25
042013 написав: AU20 написав:
А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.
Стоп! Если конверт делает палка какая ему разница какой курс в Моне или Привате? У них же должна быть своя свадьба? Так нет же! У каждого банка получается свой курс. А это значит, что конверт делает не палка, а банк
-
AU20
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 11.03.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 22:05
AU20 написав: 042013 написав: AU20 написав:
А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.
Стоп! Если конверт делает палка какая ему разница какой курс в Моне или Привате? У них же должна быть своя свадьба? Так нет же! У каждого банка получается свой курс. А это значит, что конверт делает не палка, а банк
Ви тут по кругу ходите, але я вам поясню)
Хто з різним курсом заходить? Долар, не гривня ж. Включайте трохи вже мислення, другу сторінку елементарні питання по кругу пускаєте.
Зі 100$ з палки вийде 2925,49 грн. Це завжди буде 2925,49 грн, поки курс 29,2549. Але далі на валютну доларову карту в приваті зайде 93,92$, а на моно - 95,92$. Ось і різниця курсів.
Якщо ж будете виводити на гривневу карту укр.банку, прийде 2925,49 грн мінус які там комісії в кожного банку свої можуть бути за поповнення.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|