RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23

Re: ПриватБанк

підскажіть скільки приват випускає закордон? надень/місяць
gonzo
 
Повідомлень: 251
З нами з: 05.01.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:03

Re: ПриватБанк

  AU20 написав:Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.

Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...
Charter
 
Повідомлень: 95
З нами з: 27.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:39

  Charter написав:
  AU20 написав:Значит, получается сам принимающий банк насильно конвертит бакс в гривну по своему курсу. Не палка.

Да нет, именно PayPal перечисляет гривну вместо бакса по курсу банка, куда надо перечислить. Я же привёл их ответ, где они это подтвердили...

А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?
AU20
 
Повідомлень: 29
З нами з: 11.03.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:22

  AU20 написав:А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?

А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.
042013
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:25

  042013 написав:
  AU20 написав:А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?

А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.

Стоп! Если конверт делает палка какая ему разница какой курс в Моне или Привате? У них же должна быть своя свадьба? Так нет же! У каждого банка получается свой курс. А это значит, что конверт делает не палка, а банк
AU20
 
Повідомлень: 29
З нами з: 11.03.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:05

  AU20 написав:
  042013 написав:
  AU20 написав:А как они тогда на приват и на моно с разным курсом заходят?

А які проблеми? В привату курс 31,15, в моні - 30,50. В цьому й різниця.

Стоп! Если конверт делает палка какая ему разница какой курс в Моне или Привате? У них же должна быть своя свадьба? Так нет же! У каждого банка получается свой курс. А это значит, что конверт делает не палка, а банк

Ви тут по кругу ходите, але я вам поясню)

Хто з різним курсом заходить? Долар, не гривня ж. Включайте трохи вже мислення, другу сторінку елементарні питання по кругу пускаєте.

Зі 100$ з палки вийде 2925,49 грн. Це завжди буде 2925,49 грн, поки курс 29,2549. Але далі на валютну доларову карту в приваті зайде 93,92$, а на моно - 95,92$. Ось і різниця курсів.
Якщо ж будете виводити на гривневу карту укр.банку, прийде 2925,49 грн мінус які там комісії в кожного банку свої можуть бути за поповнення.
042013
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3076)
06.05.2022 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.