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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:15
Amethyst написав:
Нашару по 10К на р2р и СЭП
ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
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Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41
wtf написав: Amethyst написав:
Нашару по 10К на р2р и СЭП
ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
идите в viewtopic.php?p=5430611#p5430611
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Amethyst
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