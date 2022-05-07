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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:15

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Нашару по 10К на р2р и СЭП

ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41

  wtf написав:
  Amethyst написав:Нашару по 10К на р2р и СЭП

ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...

идите в viewtopic.php?p=5430611#p5430611
Amethyst
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Повідомлень: 2278
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 73747576
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