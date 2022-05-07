ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:15
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41
идите в viewtopic.php?p=5430611#p5430611
Додано: Суб 07 тра, 2022 15:38
господа, подскажите, перевод в гривне с карты примата одного клиента на карту примата другого клиента в п24, есть ограничения или нет?
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