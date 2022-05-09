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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:15
Amethyst написав:
Нашару по 10К на р2р и СЭП
ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
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wtf
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Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41
wtf написав: Amethyst написав:
Нашару по 10К на р2р и СЭП
ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
идите в viewtopic.php?p=5430611#p5430611
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Amethyst
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Додано: Суб 07 тра, 2022 15:38
господа, подскажите, перевод в гривне с карты примата одного клиента на карту примата другого клиента в п24, есть ограничения или нет?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:23
IMPRINTER
В межах 100к ніби не було проблем, більше 400к - самі розумієте. А от що в проміжку між цими сумами - хз (отримувач має ненульові шанси попасти на фінмон).
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she_ne_investor
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:12
she_ne_investor написав:IMPRINTER
В межах 100к ніби не було проблем, більше 400к - самі розумієте. А от що в проміжку між цими сумами - хз (отримувач має ненульові шанси попасти на фінмон).
я в данном случае не с позиции финмона интересуюсь, а технических лимитов ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:29
kulikrom написав: gonzo написав:
без 0.5% з універсальної
Все карта
Каким путем?
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tano
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:38
Колеги, голд карти стануть платними з 1 червня? 20 грн/міс ? І уні і кдв ? Йти у відділення міняти на звичайні?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 00:28
можете сами удаленно закрыть и выпустить цифровые
в отделении вряд ли будет пластик
из минусов бомж уни будет без кред лимита
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wtf
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Додано: Вів 10 тра, 2022 00:36
wtf написав:
можете сами удаленно закрыть и выпустить цифровые
в отделении вряд ли будет пластик
из минусов бомж уни будет без кред лимита
А як же знімати готівку з кдв без пластика ?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 00:49
там в банкоматах вроде какойто qr код можно телефоном на экране сканировать
я кдв уже закрыл
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wtf
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