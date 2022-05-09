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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:15

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Нашару по 10К на р2р и СЭП

ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41

  wtf написав:
  Amethyst написав:Нашару по 10К на р2р и СЭП

ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...

идите в viewtopic.php?p=5430611#p5430611
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:38

господа, подскажите, перевод в гривне с карты примата одного клиента на карту примата другого клиента в п24, есть ограничения или нет?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:23

IMPRINTER
В межах 100к ніби не було проблем, більше 400к - самі розумієте. А от що в проміжку між цими сумами - хз (отримувач має ненульові шанси попасти на фінмон).
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:12

  she_ne_investor написав:IMPRINTER
В межах 100к ніби не було проблем, більше 400к - самі розумієте. А от що в проміжку між цими сумами - хз (отримувач має ненульові шанси попасти на фінмон).


я в данном случае не с позиции финмона интересуюсь, а технических лимитов ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:29

  kulikrom написав:
  gonzo написав:без 0.5% з універсальної

Все карта

Каким путем?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:38

Re: ПриватБанк

Колеги, голд карти стануть платними з 1 червня? 20 грн/міс ? І уні і кдв ? Йти у відділення міняти на звичайні?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 00:28

Re: ПриватБанк

можете сами удаленно закрыть и выпустить цифровые
в отделении вряд ли будет пластик
из минусов бомж уни будет без кред лимита
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 00:36

  wtf написав:можете сами удаленно закрыть и выпустить цифровые
в отделении вряд ли будет пластик
из минусов бомж уни будет без кред лимита

А як же знімати готівку з кдв без пластика ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 00:49

Re: ПриватБанк

там в банкоматах вроде какойто qr код можно телефоном на экране сканировать
я кдв уже закрыл
wtf
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