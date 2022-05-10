звідки відомо, є якась новина із цього приводу в банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:47
Re: ПриватБанк
не то чтобы новость, когда пробуешь создать в п24 новую голд карту рисует 20 грн комисс
но в данный момент включен льготный период
раньше там вместо 20 был 0 для тех кому бесплатно
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