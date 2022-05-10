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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24

  maxprofit написав:Колеги, голд карти стануть платними з 1 червня? 20 грн/міс ? І уні і кдв ? Йти у відділення міняти на звичайні?


звідки відомо, є якась новина із цього приводу в банку?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:47

Re: ПриватБанк

не то чтобы новость, когда пробуешь создать в п24 новую голд карту рисует 20 грн комисс
но в данный момент включен льготный период
раньше там вместо 20 был 0 для тех кому бесплатно
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:28

  wtf написав:не то чтобы новость, когда пробуешь создать в п24 новую голд карту рисует 20 грн комисс
но в данный момент включен льготный период
раньше там вместо 20 был 0 для тех кому бесплатно

Так це тут ще у лютому обговорили. Звідки питання про перше червня?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:38

Re: ПриватБанк

Десь на одному з аків було повідомлення в додаток про пільговий тариф 0 грн на квітень-травень, а далі - 20 грн/міс. Сам шукав новину на сайті - не знайшов ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:55

Re: ПриватБанк

какого числа обычно снятие 20 грн? или оно на следующий месяц? карту нужно закрыть до начала 6 месяца или можно в течении месяца?
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:13

Приват прислав подяку за внесок для ЗСУ через Бонус+
і написав, що спільно було перераховано майже 1 мільярд гривень
солідна цифра, це мабуть найбільший внесок клієнтів банку за час війни
Дуже хочеться вірити що кошти підуть на потрібні цілі для армії
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:49

  maxprofit написав:Десь на одному з аків було повідомлення в додаток про пільговий тариф 0 грн на квітень-травень, а далі - 20 грн/міс. Сам шукав новину на сайті - не знайшов ...

Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ... Треба готуватися до комісій вже зараз. Намагався перевипустити зараз голд пластик на діджитал - перевипустило на діджитал голд ... Тьфу... Отже , треба закривати рахунок і після відкривати діджитал звичайну.
maxprofit
 
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