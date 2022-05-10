звідки відомо, є якась новина із цього приводу в банку?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:24
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:47
Re: ПриватБанк
не то чтобы новость, когда пробуешь создать в п24 новую голд карту рисует 20 грн комисс
но в данный момент включен льготный период
раньше там вместо 20 был 0 для тех кому бесплатно
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:28
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:38
Re: ПриватБанк
Десь на одному з аків було повідомлення в додаток про пільговий тариф 0 грн на квітень-травень, а далі - 20 грн/міс. Сам шукав новину на сайті - не знайшов ...
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:55
Re: ПриватБанк
какого числа обычно снятие 20 грн? или оно на следующий месяц? карту нужно закрыть до начала 6 месяца или можно в течении месяца?
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:13
Приват прислав подяку за внесок для ЗСУ через Бонус+
і написав, що спільно було перераховано майже 1 мільярд гривень
солідна цифра, це мабуть найбільший внесок клієнтів банку за час війни
Дуже хочеться вірити що кошти підуть на потрібні цілі для армії
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:49
Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ... Треба готуватися до комісій вже зараз. Намагався перевипустити зараз голд пластик на діджитал - перевипустило на діджитал голд ... Тьфу... Отже , треба закривати рахунок і після відкривати діджитал звичайну.
Додано: Вів 10 тра, 2022 17:22
Господа, есть все-таки выход с уни без комисса 0,5%? Кто-то писал про Всекарту. Это так? У меня получается только платно. Подскажите, если есть вариант. Можно в личку.
Додано: Вів 10 тра, 2022 17:53
Re: ПриватБанк
платежи-пумб
или платежи - конкорд
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