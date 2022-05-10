Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 03:37
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
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