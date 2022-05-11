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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 03:37

  maxprofit написав:Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ...

Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:07

Чи є можливість безкомісійно або з мінім.комісом вийти з картки для виплат безготівково на інший банк? Відповідь можна в приват.
Дякую.
Betis_ck
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Повідомлень: 1178
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:09

Приват виходить із програми Mastercard Більше
обіцяє вернутись після війни
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:15

Re: ПриватБанк

  Betis_ck написав:Чи є...

см. viewtopic.php?p=5431689#p5431689
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59

Re: ПриватБанк

Очередные глюки у Примата. Не проплачивает коммуналку.
Investor_K
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