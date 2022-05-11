Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 03:37
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:07
Чи є можливість безкомісійно або з мінім.комісом вийти з картки для виплат безготівково на інший банк? Відповідь можна в приват.
Дякую.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:09
Приват виходить із програми Mastercard Більше
обіцяє вернутись після війни
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:15
Re: ПриватБанк
см. viewtopic.php?p=5431689#p5431689
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59
Re: ПриватБанк
Очередные глюки у Примата. Не проплачивает коммуналку.
Додано: Сер 11 тра, 2022 17:24
Re: ПриватБанк
Кто имеет практический опыт - через П24 на сегодня есть возможность принимать WU переводы из Европы(и евро и доллапр и грн)?
Додано: Сер 11 тра, 2022 17:49
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:23
Re: ПриватБанк
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