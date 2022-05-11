Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 03:37
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:07
Чи є можливість безкомісійно або з мінім.комісом вийти з картки для виплат безготівково на інший банк? Відповідь можна в приват.
Дякую.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:09
Приват виходить із програми Mastercard Більше
обіцяє вернутись після війни
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:15
Re: ПриватБанк
см. viewtopic.php?p=5431689#p5431689
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59
Re: ПриватБанк
Очередные глюки у Примата. Не проплачивает коммуналку.
Додано: Сер 11 тра, 2022 17:24
Re: ПриватБанк
Кто имеет практический опыт - через П24 на сегодня есть возможность принимать WU переводы из Европы(и евро и доллапр и грн)?
Додано: Сер 11 тра, 2022 17:49
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:23
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:43
greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн.
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:52
Зачем так долго их было не использовать?
|