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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 03:37

  maxprofit написав:Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ...

Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:07

Чи є можливість безкомісійно або з мінім.комісом вийти з картки для виплат безготівково на інший банк? Відповідь можна в приват.
Дякую.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:09

Приват виходить із програми Mastercard Більше
обіцяє вернутись після війни
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:15

Re: ПриватБанк

  Betis_ck написав:Чи є...

см. viewtopic.php?p=5431689#p5431689
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59

Re: ПриватБанк

Очередные глюки у Примата. Не проплачивает коммуналку.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:24

Re: ПриватБанк

Кто имеет практический опыт - через П24 на сегодня есть возможность принимать WU переводы из Европы(и евро и доллапр и грн)?
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:49

  wtf написав:платежи-пумб
или платежи - конкорд

Как вы это делаете? Конкорд - да работает, но там дальше вывод только 10к под 0%, а ПУМБ - набираю Платежи/IBAN - Pb24 классифицирует как поповнення карт іншіх банков и выводит под 0,5%.
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:23

Re: ПриватБанк

  tano написав:Как вы это делаете?

А спробуйте стару версію
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:43

greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
новичок
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:52

  новичок написав:greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зачем так долго их было не использовать?
lara_08
 
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