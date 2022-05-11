новичок написав:greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн.
карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже. примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).