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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:08

  новичок написав:greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже.
примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:43

Re: ПриватБанк

  tano написав:набираю Платежи/IBAN - Pb24 классифицирует как поповнення карт

там должно быть погашение кредита
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:06

  Evgen написав:Кто имеет практический опыт - через П24 на сегодня есть возможность принимать WU переводы из Европы(и евро и доллапр и грн)?

Практического последнее время нету, но уверен, что все ок. Новостей не было на эту тему. Зачисление без комиссии на КДВ. Если нужен нал, закажите нужную сумму в П24 на отделение.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:29

  tano написав:Как вы это делаете?

ПУМБу в платежах знайдіть, а не платіж за довільними реквізитами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 05:23

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:А спробуйте стару версію

не зависит от версий, договор Привата с ПУМБой о пополнении карт последнего действует вне версий.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:22

Re: ПриватБанк

Функціонал приват24 в усих "підтуплює" після переїзду? Чи локальна проблема?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:47

  stryzhko написав:Функціонал приват24 в усих "підтуплює" після переїзду? Чи локальна проблема?

У меня необычно тупит при входе с компа
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:48

  Amethyst написав:
  tano написав:Как вы это делаете?

А спробуйте стару версію


Не зовсім розумію. Стару версію додатку на смартфон?
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:50

  Betis_ck написав:
  Amethyst написав:
  tano написав:Как вы это делаете?

А спробуйте стару версію


Не зовсім розумію. Стару версію додатку на смартфон?

на компе, или вэб-ИБ
Там есть переход на ст. версию
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:51

  Sanio написав:
  maxprofit написав:Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ...

Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.

Хм... Сьогодні відправив пенса у відділення міняти голди на просто уні та кдв, так курка сказала, що буде плата за участь в голд клубі 20 грн/міс. , незалежно від кількості золотих карт . І пластику, звичайно, в наявності не було ...
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