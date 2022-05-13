новичок написав:greenozon Зашел в Мастеркард бильше сегодня после получения сообщения что нужно обменять баллы на призы. Оказалось, что менять не на что. Доступно: помощь армии, мегого, и карта банка с фото? Это вообще как? Еще раньше убрали из программы возможность обналичить золотые баллы (для клиентов других банков работает до сих пор). А сейчас даже сертификатами вантайма не получить? Это вообще как? У меня 140т баллов. Это в деньгах (сертификатах) было 11,5 т.грн.
карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже. примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).
maxprofit написав:Зараз ще раз знайшов та перечитав повідомлення в додатку: прийшло 2 квітня, інфа про зниження ставки по уні голд з 3,4% до 1,7% та скасування коміса за голд за квітень-травень. Можливо, подовжать й на літо, але це ж Приват ...
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Хм... Сьогодні відправив пенса у відділення міняти голди на просто уні та кдв, так курка сказала, що буде плата за участь в голд клубі 20 грн/міс. , незалежно від кількості золотих карт . І пластику, звичайно, в наявності не було ...