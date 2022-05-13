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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:31
maxprofit написав:
Хм... Сьогодні відправив пенса у відділення міняти голди на просто уні та кдв, так курка сказала, що буде плата за участь в голд клубі 20 грн/міс. , незалежно від кількості золотих карт . І пластику, звичайно, в наявності не було ...
Якщо 20 грн./міс. незалежно від кількості карток, то ще не так критично. Зараз пластик видають лише новим клієнтам і при відкритті нового рахунку, а якщо просто замінити картку, термін якої не закінчився або продовжений, то зажимають навіть якщо і є картки.
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Sanio
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48
Sanio написав:
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Аналогічне чув на словах - хто мав на постій халявні, то так і буде.
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Ой+
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:50
Ой+ написав: Sanio написав:
Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.
Аналогічне чув на словах - хто мав на постій халявні, то так і буде.
Дзвонив на теплу лінію, там підтвердили, що змін з 01.06 не буде
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GALeon
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