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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:31

  maxprofit написав:Хм... Сьогодні відправив пенса у відділення міняти голди на просто уні та кдв, так курка сказала, що буде плата за участь в голд клубі 20 грн/міс. , незалежно від кількості золотих карт . І пластику, звичайно, в наявності не було ...

Якщо 20 грн./міс. незалежно від кількості карток, то ще не так критично. Зараз пластик видають лише новим клієнтам і при відкритті нового рахунку, а якщо просто замінити картку, термін якої не закінчився або продовжений, то зажимають навіть якщо і є картки.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48

Re: ПриватБанк

  Sanio написав:Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.

Аналогічне чув на словах - хто мав на постій халявні, то так і буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:50

Re: ПриватБанк

Ой+ написав:
  Sanio написав:Мені сказали у банку, що скасували комісію за Голд до 1 червня тим клієнтам, у кого він був платним, а у тих, у кого Голд був завжди безплатним, нічого не зміниться і після 1 червня.

Аналогічне чув на словах - хто мав на постій халявні, то так і буде.
Дзвонив на теплу лінію, там підтвердили, що змін з 01.06 не буде
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:57

Re: ПриватБанк

Народ, подскажите, продлился депозит "Стандарт строковый на 12 мес"... А хотелось бы его снять. Есть какие то варианты? В Приват24 недоступно.

В договоре тоже прописано что досрочное расторжение недоступно... Это всё, ждать год?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:59

  Andrey2512 написав:Народ, подскажите, продлился депозит "Стандарт строковый на 12 мес"... А хотелось бы его снять. Есть какие то варианты? В Приват24 недоступно.

В договоре тоже прописано что досрочное расторжение недоступно... Это всё, ждать год?

від дати закінчення дається ще 3 дні, щоб розірвати, якщо вже 4-й,то не розривні вже не можна!
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:03

melkh

Дякую) сидів в Маріуполі без зв'язку :o :lol:

Ладно, що робить вже(
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:23

  Andrey2512 написав:melkh

Дякую) сидів в Маріуполі без зв'язку :o :lol:

Ладно, що робить вже(

если не совсем ладно, можно попробовать пообщаться с ними на тему форс-мажора
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:42

Re: ПриватБанк

У товарища с аккаунтом бабушки была похожая ситуация, обое сидели в подвале где-то в Черниговской области, естественно, депо не успел снять с пролонгации. Банк сокрушался-огорчался, но «правила є правила».
К несчастью, бабушка таки умерла вскорости после освобождения нашими, поэтому деньги все равно они получат, просто на полгода раньше… Утешение, конечно, слабое.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:01

А представитель этого недобанка сюда хоть иногда заходит?? Жизнь привела в прифронтовые города восточных областей.Отделения на 90% позакрывали,но не в этом суть..Центральные отделения банка в прифронтовых Бахмут,Славянск и др... где и обстрелов то по сути...ну не так чтобы,Бахмут-так вообще-тыловой город...Отключены везде терминалы пополнения карт...Не то что в работающих торговых центрах-даже в отделениях!!!! в своих отделениях все повырубали.В итоге-очередь просто пиз..ц,кассу перегрузили,люди на улице по 30-40 человек...Военные-солдаты,гражданские,кого только нет...В субботу,даже в кассе закинуть деньги на карту нельзя,не работает касса на прием,провести платеж-оплату-хер,стой в кассу,часа два!!Таких долб.... простите,только поискать нужно.Объясняют,типа сложности с инкассацией.Хотя машины регулярно ездят по городу,загружают банкоматы,а вынуть деньги из терминалов в отделениях и тут же загрузить ими банкоматы,перед которыми так же чахнут в ожиданиях налички другие несколько десятков страждующих,это сложность для них великая..Так мало того,за пополнение своей личной карты,личной бл... карты(извините,слов просто не осталось) в кассе-комиссия 0.2% Отака х...ня малята! Не можете нормально функционировать-закройтесь вообще нах... и не мучайте людей своим идиотским сервисом.
Модератор-прошу не тереть,хоть я конечно и эмоционально написал,но это не банк,а какая то конченая шаражка.После победы,буду только рад отказаться от обслуживания этой.....не могу подобрать слов нормальных....ну,Вы поняли. Привет тебе,представник Привата! ото всех привет Вам!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:41

  IMPRINTER написав:карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже.
примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).

По картам з преміум пакетів (платина і вище) все ок, затримки хіба що з доставкою на відділення.
she_ne_investor
 
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