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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:10

Re: ПриватБанк

  Mathias написав:Банк сокрушался-огорчался, но «правила є правила


Банк расторгнул депозит?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:37

  Andrey2512 написав:
  Mathias написав:Банк сокрушался-огорчался, но «правила є правила


Банк расторгнул депозит?

С момента смерти вкладчика договор вклада прекращает действие. С этого момента проценты по вкладу не начисляются. Наследники по законодательству Украины могут забрать вклад не раньше чем после вступления в права наследства, т.е. не раньше чем через 6 месяцев. До этого момента деньги остаются в банке
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:32

  she_ne_investor написав:
  IMPRINTER написав:карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже.
примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).

По картам з преміум пакетів (платина і вище) все ок, затримки хіба що з доставкою на відділення.


ну я имел ввиду по быдло-картам )
IMPRINTER
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