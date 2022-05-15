Банк расторгнул депозит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:10
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:37
С момента смерти вкладчика договор вклада прекращает действие. С этого момента проценты по вкладу не начисляются. Наследники по законодательству Украины могут забрать вклад не раньше чем после вступления в права наследства, т.е. не раньше чем через 6 месяцев. До этого момента деньги остаются в банке
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:32
ну я имел ввиду по быдло-картам )
Додано: Нед 15 тра, 2022 23:39
Зайдите в приложение Приват 24.
Откройте
Пополняйте на кассе без комиссии.
Переводите на личную карту Приватбанка без комиссии.
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