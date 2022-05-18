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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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ПриватБанк 3.2 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:10

Re: ПриватБанк

  Mathias написав:Банк сокрушался-огорчался, но «правила є правила


Банк расторгнул депозит?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:37

  Andrey2512 написав:
  Mathias написав:Банк сокрушался-огорчался, но «правила є правила


Банк расторгнул депозит?

С момента смерти вкладчика договор вклада прекращает действие. С этого момента проценты по вкладу не начисляются. Наследники по законодательству Украины могут забрать вклад не раньше чем после вступления в права наследства, т.е. не раньше чем через 6 месяцев. До этого момента деньги остаются в банке
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:32

  she_ne_investor написав:
  IMPRINTER написав:карты с фото щас нельзя заказать - без фото тоже.
примат приостановил выдачу любых карт с доставкой - инд.дизайн, с фото, именные. Тока ноунейм в отделении (если есть).

По картам з преміум пакетів (платина і вище) все ок, затримки хіба що з доставкою на відділення.


ну я имел ввиду по быдло-картам )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 23:39

  osafly написав:...за пополнение своей личной карты...в кассе-комиссия 0.2%...

Зайдите в приложение Приват 24.
Откройте Digital карту.
Пополняйте на кассе без комиссии.
Переводите на личную карту Приватбанка без комиссии.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:00

  Bosstone написав:
  osafly написав:...за пополнение своей личной карты...в кассе-комиссия 0.2%...

Зайдите в приложение Приват 24.
Откройте Digital карту.
Пополняйте на кассе без комиссии.
Переводите на личную карту Приватбанка без комиссии.


Спасибо за совет и подсказку.Но здесь даже дело не в комиссии 0.2%,а в долбо...зме банка,отключившего терминалы в самом отделении и собирающего очереди в кассу по 40 человек под дверьми заведения,а касс работает-угадайте...правильно,аж одна! Внутрь ведь всех не пускают.А потом,ой...поубивало людей в очереди,то там,то там...Не достаточно случаев с начала войны??Города то прифронтовые,обстрелы после сдачи Попасной,боев под Лиманом-Ямполем-Долиной,прилеты участились по соседним и главным населенным пунктам области и не ракет,о которых сирена воет заранее,а ствольной артиллерии.Можно стоять и хе-рак-152мм тебе на голову или рядом,в любой момент,это секунды.Просто конченые идиоты недоделанные...Кроме раздражения и злобы,никаких эмоций не вызывают.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:19

Re: ПриватБанк

osafly, Вы сильно много хотите от банка в данных регионах. Кроме ПриватБанка есть же и другие банки, они ж работают скорее также.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:00

Re: ПриватБанк

Банк вирішив трохи заробити...та ще й заднім числом...
"з 1 травня 2022 року змінилися умови преміального обслуговування для вкладників.

Що змінилося?

Тепер безкоштовне premium-обслуговування надається тільки за наявності витрат преміальною карткою від 25 тис. грн на місяць.

У разі відсутності потрібної суми витрат щомісячна комісія за обслуговування вашого пакета Premium становитиме 200 грн на місяць.

Списання щомісячної комісії за новими умовами відбудеться у травні. "
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:17

Charter це про голд чи про платину?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:22

...платину
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:22

  SHURICK76 написав:Charter це про голд чи про платину?

Ну пакет Premium же.
ingtrans
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